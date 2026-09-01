Platforma E-Sănătatea Mea s-a îmbolnăvit din prima zi. Sistemul care promitea să ne scape de drumuri şi birocraţie nu a funcţionat. Medicii acuză Casa de Sănătate că a creat false aşteptări şi cer oficialilor să spună clar când vor putea pacienţii să facă programări şi să obţină bilete de trimitere online.

"Încercăm să dăm reţetă online însă primim mesajul că este eroare de conexiune SIUI.", spune un medic.

Platforma care îşi propune să înlocuiască sistemul greoi al cardului de sănătate şi să ajute pacienţii a dat astăzi erori peste erori.

"Noi nu vedem deocamdată nicio diferenţă, lucrăm ca și până acum, această interfață, ceea ce am făcut în urmă cu o săptămână, facem și astăzi.", spune Nicolae Georgescu, medic de familie.

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Personal medical: Vineri, 16 a zecea?

Pacient: Ar fi ok aşa.

Personal medical: Cu bilet de trimitere?

Pacient: Da.

Personal medical: Numele, vă rog!

Pacient: Atudosie Gigi.

Personal medical: La ce faceţi programare?

Pacient: La Cardiologie.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a promis că fiecare asigurat va găsi în contul lui de pe platformă istoricul medical, trimiterile, reţetele, serviciile. Portalul nu este, însă, conectat la sistemele informatice ale clinicilor şi spitalelor, care nu au fost informate când şi cum se va face această operaţiune.

Certificate de concediu medical, teancuri întregi de trimiteri, dar și registre. Toate aceste documente n-ar trebui să mai există în cabinetele medicilor de familie odată cu implementarea sistemului e-sănătate, dar nici pacienții nu ar mai pleca cu aceste hârtii atunci când pleacă de la consultații.

Pacienţii aşteaptă acest sistem, chiar dacă unii spun că nu le-ar fi foarte uşor să înveţe să-l folosească.

"Mi se pare mult mai facil să-ți încarci pe acea aplicație toate documentele, biletele de trimitere și așa mai departe. Dar având în vedere că suntem în România, cumva cred că toți ne așteptam că nu va funcționa din prima.", spune un pacient.

"Foarte bine, vă daţi seama, nu mai te cari cu plasa după tine. Soacra, mama au tot timpul sacoşele după ei cu analize, dosare, tot ce au. Să ne digitalizăm şi noi într-un final, nu? Că am rămas la urmă.", adaugă un alt pacient.

"Pentru un pacient care e bolnav şi în vârstă ar fi mult mai benefic. De ani de zile ne confruntăm cu ea asta cu sistemul că nu funcţionează, uneori aşteptăm şi câte două ore. Nu mai era nevoie să mă deplasez eu acum. N-ar fi greu.", adaugă un cetăţean.

Chiar dacă portalul nu poate fi accesat, preşedintele CNAS insistă că totul merge conform planului.

"Portalul digital a costat 100 de milioane de euro, bani din PNRR. Termenul limită impus de Comisia Europeană pentru punerea în funcţiune a ieri. Ca să nu piardă finanţarea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a pornit platforma chiar dacă nu sunt funcţionale multe opţiuni.", a spus Horaţiu Moldovan, preşedinte CNAS.