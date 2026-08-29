Oraşul în care un apartament cu 3 camere se vinde de la 18.850 de lei. ANAF îl scoate la licitaţie

Un apartament de aproape 55 de metri pătrați din Oradea poate fi cumpărat la un preț surprinzător de mic. ANAF l-a scos din nou la licitație, iar prețul de pornire este de 18.850 de lei, adică aproximativ 3.500 de euro.

Imobilul are o suprafață utilă de 54,80 mp și vine și cu o cotă de teren. Este scutit de TVA. Prețul actual este cu 50% mai mic decât evaluarea inițială, de 37.700 de lei. Apartamentul nu a fost vândut la licitațiile anterioare, motiv pentru care ANAF a redus prețul.

Se poate licita chiar și sub 3.500 de euro

Cei interesați pot face o ofertă chiar mai mică decât prețul de pornire. Există însă o limită: oferta nu poate coborî sub 9.425 de lei, adică 25% din valoarea de evaluare.

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Apartamentul va fi adjudecat celui care oferă cel mai mult, chiar dacă suma este sub prețul de pornire, dar numai dacă există cel puțin două oferte valide.

Dacă există o singură ofertă, aceasta trebuie să fie mai mare decât prețul de pornire de 18.850 de lei pentru ca imobilul să fie adjudecat.

Licitația se desfășoară în perioada 19 august - 18 septembrie 2026, iar pentru participare este necesară achitarea unei taxe de 1.885 de lei.