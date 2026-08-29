Fostul şef al Poliţiei Rutiere din Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, a recunoscut că a ordonat distrugerea unei tone de documente, incendiate pe un câmp.

Alte acte, vechi de peste 20 de ani, au fost distruse de o inundaţie. Ofiţerul este anchetat penal şi riscă până la trei ani de închisoare pentru neresepectarea regulilor privind distrugerea arhivei.

Rămâne o întrebare, însă, şi anume dacă printre documentele dispărute erau şi dosare nesoluţionate.