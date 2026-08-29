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Video Fost şef din Poliţie, anchetat după ce a ars tone de dosare. Ofiţerul riscă 3 ani de închisoare

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.08.2026, 09:12 | Modificat la 29.08.2026, 09:14

Lipsa digitalizării duce la situaţii absurde în instituţiile statului.

Fostul şef al Poliţiei Rutiere din Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, a recunoscut că a ordonat distrugerea unei tone de documente, incendiate pe un câmp.

Alte acte, vechi de peste 20 de ani, au fost distruse de o inundaţie. Ofiţerul este anchetat penal şi riscă până la trei ani de închisoare pentru neresepectarea regulilor privind distrugerea arhivei.

Rămâne o întrebare, însă, şi anume dacă printre documentele dispărute erau şi dosare nesoluţionate.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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politie ploiesti rutiera
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