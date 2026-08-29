Nazare, despre un avertisment Moody’s: "Blocajul pe Legea salarizării, o problemă de credibilitate"

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că blocajul privind noua lege a salarizării nu reprezintă doar o problemă legată de un jalon PNRR, ci una care afectează credibilitatea României, după ce agenția de rating Moody’s a atras atenția asupra riscurilor generate de întârzieri.

Potrivit lui Nazare, Moody’s recunoaște progresele înregistrate de România în consolidarea finanțelor publice și estimează o reducere semnificativă a deficitului în 2026, însă avertizează că neadoptarea la termen a legii salarizării pune sub semnul întrebării caracterul durabil al acestei corecții. "Blocajul privind noua lege a salarizării nu este doar o problemă legată de un jalon PNRR. Este o problemă de credibilitate pentru România", a transmis ministrul Finanțelor.

Ministrul afirmă că neadoptarea legii până la termen poate duce la pierderea a până la 770 de milioane de euro

Nazare susține că agenția de rating leagă în mod direct riscul generat de întârzierea reformei de bugetul pentru 2027 și de costurile la care România se finanțează. Ministrul afirmă că neadoptarea legii până la termen poate duce la pierderea a până la 770 de milioane de euro, însă avertismentul mai important pentru profilul de credit al României este, în opinia sa, cel referitor la capacitatea statului de a controla structural cheltuielile.

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"Cheltuielile de personal reprezintă peste 20% din totalul cheltuielilor publice, iar controlul lor predictibil este esențial pentru menținerea traiectoriei de deficit", a precizat Nazare. Ministrul Finanțelor spune că România trebuie să finalizeze reforma salarizării până la sfârșitul anului, în limitele pe care bugetul le poate susține, și să construiască un buget credibil pentru 2027.

Nazare a mai arătat că, după doi ani în care cheltuielile de personal au crescut cu 20,3%, respectiv 17,1%, în ultimele 12 luni acestea au scăzut nominal cu 4,7%, echivalentul a aproximativ 8 miliarde de lei. "O reformă care creează obligații pe care bugetul nu le poate susține în anii următori riscă să anuleze o parte din progresul obținut în ultimul an", a transmis ministrul.

Nazare spune că perioada următoare trebuie folosită pentru a demonstra că progresul fiscal înregistrat până acum este unul durabil și că România își menține credibilitatea în fața investitorilor.