Marea nu iartă orgoliul uman. Scene absolut incredibile s-au derulat pe plaja din Eforie Nord, unde un turist de 61 de ani care a fost salvat din valuri de trei ori a intrat şi a patra oară în apă şi a murit.

Trei miracole i-au prelungit viaţa, doar pentru a se întoarce în mare cu aceeaşi sfidare la adresa salvamarilor. A patra oară, salvatorii nu au mai reuşit să-l aducă la mal la timp. Omul făcuse infarct. Au urmat momente dramatice, medicii l-au resuscitat minute în şir pe plajă şi au chemat şi un elicopter. Toate efoturile au fost în zadar. "L-au mai scos de două ori azi, eu l-am văzut cu ochii mei", spune un martor.

Salvamarii trec, uneori, prin momente limită, iar lupta cu valurile nu este întotdeauna cea mai grea parte a meseriei. Mai dificilă poate fi munca de a-i convinge pe turiști să respecte regulile și să iasă din apă atunci când marea devine periculoasă. Iar, de multe ori, salvamarii nu își riscă viața doar în mare, ci și pe uscat. Tot la Eforie Nord, unde a fost arborat steagul roşu astăzi, un salvamar a fost luat la bătaie de un grup de turiști după ce le-a cerut să iasă din marea agitată.