IT-ul este istorie, producţia de energie este domeniul-vedetă acum la angajări şi salarii. Ofertele de locuri de muncă se înmulţesc la noi în țară peste media europeană. Odată cu panourile fotovoltaice, bateriile de stocare şi stațiile de încărcare, companiile au nevoie de tot mai mulți ingineri şi tehnicieni.

Facultatea de Energetică de la Politehnica Bucureşti a atras anul acesta un număr record de candidaţi. 735 pentru 400 de locuri. Tinerii văd în acest sector o garanție pentru o carieră stabilă şi bine plătită. Student în anul doi, Eren vrea să lucreze într-o companie care tranzacționează electricitate.

"Mi s-a părut efectiv foarte interesant cum poate fluctua prețul energiei de la niște sume foarte mici la sume excepționale de mari", a povestit Eren Bari, student.

Companiile recrutează studenţi încă din timpul facultăţii

Articolul continuă după reclamă

Mulţi studenţi de la Energetică sunt recrutaţi de companii chiar din timpul facultăţii.

"Legătura cu mediul economic pentru noi este foarte importantă și mereu am avut companiile alături de noi. Este important ca inginerii care trec pragul acestei facultăți să fie formați împreună cu companiile. Avem stagii de practică, studenții sunt acum, la finalul anului 3, în practică, trei luni la companii. Companiile vin cu oferte de burse, cu mentorat", a declarat Diana Robescu, decan Facultatea de Energetică, Politehnica București.

Salariile din domeniu încep de la 5.000 - 6.000 de lei pentru debutanţi şi pot să crească rapid.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Meseriile din energie, greu de înlocuit de inteligenţa artificială

"Ne bucurăm să oferim meserii care nu sunt ușor de înlocuit cu inteligența artificială. Vorbim despre tranziția energetică, despre consumator, despre baterii, despre stații de încărcare și acesta este un domeniu de creștere, unde avem nevoie de oameni. Deja de 20 de ani avem un program de graduate. În cursul celor 20 de ani au trecut cam 180 de oameni prin el, și unii dintre ei sunt acum manageri la nivel înalt la noi. Facem și un program prin care încurajăm tinerii să se formeze 500 de electricieni și sudori au trecut prin acest program", a explicat Volker Raffel, CEO companie de energie.

Tranziţia este abia la început, dar tendința pare clară. Producția de electricitate verde preia modelul de succes din IT şi devine noul motor de creștere economică.