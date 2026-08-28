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Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 28 august 2026

Preţ bitcoin astăzi, 28 august 2026 Preţ bitcoin astăzi, 28 august 2026 - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 17:39 | Modificat la 28.08.2026, 17:41

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 28 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 79.281 dolari sau 67.739 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 81.148 dolari sau 69.617 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, încă, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 78.056 dolari sau 66.839 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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