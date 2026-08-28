Salarii de 5.000 € pe lună şi cazare inclusă, însă puţini tineri iau în calcul aceste meserii

Chiriile și ratele tot mai mari îi obligă pe mulți să caute soluții pentru a reduce cheltuielile lunare. În Marea Britanie, există însă locuri de muncă unde salariile pot ajunge la aproximativ 60.000 de euro pe an, iar cazarea este gratuită sau subvenționată. Pentru unele dintre aceste posturi nici măcar nu este nevoie de o diplomă universitară.

Pentru milioane de oameni, plata chiriei sau a ratei la bancă înseamnă în fiecare lună o lovitură serioasă pentru buget. Costurile au crescut considerabil în ultimii ani, pe fondul crizei costului vieții, scrie The Sun.

În Anglia, chiria medie a ajuns în prezent la aproximativ 1.608 euro pe lună, potrivit Office for National Statistics.

Este cu aproximativ 613 euro mai mult decât media înregistrată între octombrie 2022 și septembrie 2023, când chiria lunară era echivalentul a aproximativ 995 de euro. Calculat pentru un an întreg, chiriașii plătesc acum cu aproximativ 7.357 de euro mai mult decât în urmă cu trei-patru ani.

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Ratele la creditele ipotecare pun și ele presiune pe bugetele familiilor

Nici cei care și-au cumpărat o locuință nu au fost feriți de creșterea costurilor. Conflictul din Orientul Mijlociu a determinat majorarea ratelor ipotecare, punând o presiune suplimentară asupra cheltuielilor gospodăriilor.

O persoană care ar contracta acum un credit ipotecar obișnuit ar plăti, comparativ cu începutul lunii martie, cu aproximativ 2.106 euro mai mult pe an pentru un împrumut cu dobândă fixă pe doi ani, potrivit Moneyfacts.

Diferența este și mai mare în comparație cu 2021. Pentru un împrumut de aceeași valoare, contractat acum cu dobândă fixă pe cinci ani, costul rambursărilor ar fi cu aproximativ 5.850 de euro mai mare într-un singur an.

În aceste condiții, un loc de muncă ce oferă și cazare poate elimina una dintre cele mai importante cheltuieli lunare.

Platforma de recrutare Adzuna a analizat salariile din anunțurile de angajare și a identificat cinci dintre cele mai bine plătite joburi care pot include o locuință și pentru care nu este necesară o diplomă universitară. Datele se bazează pe salariile oferite în anunțurile publicate în luna aprilie.

Cât câştigă o bonă

Pentru cei cărora le place să lucreze cu copiii, postul de bonă poate aduce un salariu anual de până la aproximativ 60.550 de euro.

Persoana angajată locuiește împreună cu familia și se ocupă zilnic de copii. Responsabilitățile pot include pregătirea acestora pentru școală, transportul la și de la cursuri, pregătirea unor mese simple, ajutorul la teme, organizarea activităților și anumite treburi ușoare în gospodărie.

În schimb, angajatul primește salariu și cazare gratuită.

Pentru un astfel de post nu sunt impuse prin lege calificări profesionale, însă familiile caută de regulă persoane care au experiență în îngrijirea copiilor, sunt răbdătoare și grijulii și se pot ocupa de rutina lor zilnică.

Experiența acumulată prin îngrijirea fraților mai mici sau a altor membri ai familiei poate fi utilă, la fel ca experiența profesională anterioară cu copiii.

Candidații trebuie să treacă și verificarea Disclosure and Barring Service (DBS), al cărei nivel de bază costă aproximativ 25 de euro.

Familiile caută frecvent persoane de încredere, organizate și sigure pe ele. Cursurile de prim-ajutor, recomandările și un permis de conducere fără abateri pot reprezenta avantaje.

Posturile pot fi găsite pe platformele de recrutare. Site-ul childcare.co.uk, de exemplu, permite căutarea locurilor de muncă de tip "live-in", însă este necesară crearea unui cont gratuit. O altă variantă sunt grupurile de Facebook precum The Nanny Network in London sau Nannies & Childminders in UK.

Un asistent personal poate câştiga aproape cât un manager

Un asistent personal se ocupă de organizarea activității profesionale și a vieții de zi cu zi a angajatorului, gestionând partea administrativă astfel încât lucrurile să funcționeze fără probleme.

Un asistent personal de tip "live-in" locuiește de obicei în casa angajatorului sau într-o locuință separată pentru personal, aflată în apropiere, pentru care plătește un tarif subvenționat.

Astfel de posturi sunt oferite în special de persoane cu averi importante, celebrități sau proprietari de domenii.

Printre atribuții se pot număra administrarea agendei, programarea întâlnirilor și a călătoriilor, gestionarea apelurilor telefonice și a e-mailurilor, organizarea documentelor și rezolvarea sarcinilor de zi cu zi.

Pentru un asemenea loc de muncă sunt importante organizarea, capacitatea de a gestiona simultan mai multe sarcini și calmul în situații de presiune.

CV-ul trebuie să evidențieze experiențe care demonstrează o bună gestionare a timpului și abilități de comunicare. Mulți asistenți personali au lucrat anterior în birouri, servicii pentru clienți sau administrație.

Există și agenții specializate în recrutarea pentru asemenea poziții, precum Bain and Gray și Anderson Hoare. Candidații trebuie să se înregistreze și să transmită un CV atent redactat, în care să își prezinte experiența.

Cât de avantajos mai este postul de menajeră

O menajeră internă locuiește în casa angajatorului și se ocupă de menținerea curățeniei și de buna funcționare a gospodăriei.

Responsabilitățile pot include curățenia, spălatul și călcatul hainelor, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea alimentelor și alte treburi casnice.

Postul este potrivit pentru o persoană organizată, de încredere, discretă și dispusă să se implice în activitățile zilnice ale unei gospodării aglomerate.

Nu sunt întotdeauna necesare calificări oficiale, însă angajatorii caută de regulă persoane cu experiență, serioase și capabile să gestioneze eficient o locuință.

În funcție de angajator, postul poate include cazare gratuită sau subvenționată.

Cei interesați se pot înscrie la agenții specializate, precum Greycoat Lumleys, care recrutează personal intern și publică pe site inclusiv posturi pentru menajere și bone.

O altă meserie bănoasă, unde nu trebuie să te gândeşti la costurile chiriei

Un lucrător de asistență care locuiește la domiciliul beneficiarului poate câștiga până la aproximativ 48.500 de euro pe an.

Unele persoane au nevoie de ajutor regulat atât ziua, cât și noaptea, iar în anumite situații este mai sigur ca acest sprijin să fie oferit permanent la domiciliu, în locul unor vizite scurte.

Responsabilitățile diferă în funcție de nevoile beneficiarului. O persoană în vârstă, de exemplu, poate avea nevoie de îngrijire permanentă pentru a putea continua să locuiască în propria casă și pentru a evita mutarea într-un centru rezidențial.

De asemenea, o persoană cu dizabilități poate avea nevoie de sprijin constant pentru activitățile cotidiene.

Nu sunt necesare calificări oficiale pentru a începe activitatea într-un astfel de post, deoarece angajatorii oferă frecvent pregătirea necesară la locul de muncă.

La fel ca în cazul menajerelor interne, cazarea poate fi gratuită sau subvenționată, în funcție de angajator.

Posturile pot fi căutate pe platforme precum Indeed, folosind termenul "live-in carer".

Posturile de animatori, avantajoase pentru persoanele tinere

Un manager de activități planifică și organizează evenimente, excursii și activități cotidiene menite să îi mențină pe participanți activi, implicați și conectați social.

Astfel de posturi se întâlnesc frecvent în centre de îngrijire, școli, parcuri de vacanță și alte unități rezidențiale şi de cele mai multe ori sunt cunoscute ca posturi de "animatori".

Angajatul poate primi cazare la locul de muncă atunci când postul este într-un internat, într-o stațiune, într-un centru rezidențial sau într-un alt loc în care personalul poate locui la fața locului.

Angajatorii caută de regulă persoane care combină experiența relevantă, pregătirea profesională și abilități foarte bune de lucru cu oamenii.

Cei interesați pot verifica locurile disponibile la centrele de îngrijire și comunitățile pentru pensionari din apropiere sau pot căuta pe platformele de recrutare folosind termeni precum "well-being coordinator" sau "community engagement manager".