Vremea de mâine 29 august. Vin furtuni puternice, cu grindină și vânt de până la 70 km/h. În vest, caniculă
Vremea se încălzește în mare parte din țară, iar temperaturile vor urca până la 34 de grade în vest. În timp ce în sud-est cerul va fi mai mult senin, în vest, nord și centru sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în sudul Banatului unde vor fi viteze de 50...70 km/h, dar pe arii restrânse și cu viteze mai mici și în vestul și nordul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 4...6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 de grade în Dealurile de Vest. Izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 29 august în ţară
Valorile termice vor crește față de ziua precedentă, astfel că vremea va fi călduroasă în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, iar în Banat și Crișana, pe arii restrânse disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua în sud-est, dar vor fi și perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice, mai ales spre seară în vest, nord-vest și zona Carpaților Occidentali, iar noaptea îndeosebi în sud-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. Cantitățile de apă vor fi de 2...10 l/mp și izolat de 15...25 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, local cu viteze de 50...70 km/h, dar de scurtă durată și pe spații mici și asociat averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade, izolat pe litoral, în Podișul Moldovei și nord-vestul Munteniei și până în jurul a 34 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în deltă. Pe alocuri dimineața și noaptea se va forma ceață.
Vremea de mâine 29 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, vremea se va menține frumoasă. Cerul va fi mai mult senin ziua și va avea înnorări temporare noaptea, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.
- Vremea de mâine 27 august. Ploi torenţiale şi vijelii în mai multe regiuni din ţară. Vestul scapă de furtuni
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La Cluj, vremea va fi mult mai caldă decât astăzi, iar temperaturile vor urca până la 28 de grade Celsius. Vântul va sufla mai slab, însă va rămâne destul de puternic, cu viteze de peste 20 km/h.
Vremea de mâine 29 august la munte
Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior și se vor situa în general în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare începând cu orele după-amiezii în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar spre seară și noaptea și în celelalte masive. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat vor depăși 15...25 l/mp, vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Munții Banatului, dar de scurtă durată și în timpul ploilor cu viteze în general de 50...70 km/h.
Vremea de mâine 29 august la mare
Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi, devenind normală termic. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua (rafale în general de 40...50 km/h).Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 18 și 22 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.