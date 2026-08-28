Vremea de mâine 29 august. Vin furtuni puternice, cu grindină și vânt de până la 70 km/h. În vest, caniculă

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi mult mai caldă decât astăzi, iar temperaturile vor urca până la 28 de grade Celsius. Vântul va sufla mai slab, însă va rămâne destul de puternic, cu viteze de peste 20 km/h.

Vremea de mâine 29 august la munte

Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior și se vor situa în general în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare începând cu orele după-amiezii în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar spre seară și noaptea și în celelalte masive. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și izolat vor depăși 15...25 l/mp, vor fi condiții de grindină de mici și medii dimensiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Munții Banatului, dar de scurtă durată și în timpul ploilor cu viteze în general de 50...70 km/h.