Parlamentul pregătește o schimbare majoră: Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață

Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care îi face acum pe angajatori să renunţe la contractele cu normă redusă. În prezent, firmele plătesc contribuții calculate cel puțin la nivelul salariului minim, chiar și atunci când angajatul lucrează doar câteva ore pe zi și câștigă mai puțin. Măsura ar putea readuce astfel în piață mii de joburi part-time, într-o țară în care astfel de contracte sunt printre cele mai rare din Europa.

Timp de trei ani, o regulă fiscală a făcut ca un job de 4 ore să-i coste pe angajatori aproape la fel de mult cât un contract de muncă cu normă întreagă.

Regula introdusă în 2022 prevedea că, indiferent câte ore lucra un angajat cu normă redusă, contribuțiile sociale se raportau la salariul minim pe economie brut de 4.050 lei. Concret, pentru un angajat care lucrează patru ore pe zi și are un salariu de 2.000 lei, angajatorul plătește lunar în plus aproape 750 lei în acest moment. Pentru firmele cu mai mulți salariați part-time, costul suplimentar crește exponențial.

Măsura a dus la dispariția a aproape 100.000 de locuri de muncă din 2022 până acum. Astăzi, mai puțin de 3% dintre angajații români lucrează cu contract de muncă part-time, față de 17% cât era în anul 2022.

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Proiectul care elimină acest mod de taxare a trecut Comisia pentru buget finanței și ar trebui să intre pe ordinea de zi în Camera Deputațiilor într-una din aceste zile din sursele noastre.

După votul final din Parlament, legea ar trebui să fie promulgată.