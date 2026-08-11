Furturi şi maşini avariate chiar în curtea Poliţiei Locale. Un şofer din Bucureşti se plânge că s-a ales cu pagube de mii de euro după ce vehiculul său de epocă, ridicat de agenţi, a fost vandalizat când era în custodia lor. Ameninţă acum că îşi caută dreptatea în instanţă, mai ales că a aflat ceva revoltător.

Poliţiştii locali i-au ridicat maşina lui Răzvan pentru că o parcase pe trotuar în sectorul 4. Când a vrut să îşi ia înapoi automobilul, a descoperit că fusese spart de hoţi chiar în parcarea folosită de Poliţia Locală. "Aici am vazut pentru prima oara masina, distrusa. Deschisa toata, niciun act in masina. Actele pe care le aveam, banii, totul luat. Şi au intrat in detalii ca a fost spart sediul politiei si ca au avut un incident", a declarat Răzvan, păgubit.

Proprietarul maşinii spune că hoţii i-au produs pagube de 5.000 de euro

Proprietarul maşinii spune că hoţii i-au produs pagube de 5.000 de euro: au furat ornamente interioare din lemn masiv şi componente de la motor. Masina este depozitata de mai bine de 3 luni aici intr-o parcare administrata de Poliţia Locală a Sectorului 4, amenajata in curtea unui fost liceu. Acum barbatul ar trebui sa plateasca aproape 9.000 de lei ca sa isi ia inapoi autoturismul. "Potrivit reglementărilor legale, persoana în cauză a fost îndrumată să depună o plângere penală la secția de poliție", se arată în comunicatul Poliţiei.

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"Mergem în instanţă să vedem exact ce s-a întâmplat. În primul rând, Poliţia Locală, ei au ridicat maşina, ei trebuiau să aibă grijă de ea. Nu poţi să îmi dai o maşina distrusă", a declarat Răzvan, păgubit. Avocaţii cred că are şanse să câştige dacă dovedeşte că Poliţia Locală nu a asigurat paza maşinii. "Se poate stabili de catre un expert cum ca autoturismul se afla intr-o anumita stare, iar dupa ce a patit acel incident, a avut anumite elemente inlaturate, furate sau distruse, se face o evaluare si se cere o suma de bani", a declarat Cătălin Crăciunescu, avocat. În aceeaşi parcare în care Poliţia Locală sector 4 duce maşinile ridicate doi adolescenti au vandalizat acum două luni 10 vehicule.