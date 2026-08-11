Curs BNR, 11 august 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 11 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 6,1368 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 22 iulie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5444 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2424 lei româneşti, dar a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6027 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 6,13 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 638,8262 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 21026 şi până în prezent.