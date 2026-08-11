Situaţie critică într-o criză energetică fără precedent: se închide şi reactorul doi al centralei nucleare de la Cernavodă în două zile! Dunărea continuă să scadă, iar reactoarele nu mai pot fi răcite aşa cum trebuie. Asta înseamnă că la orele de vârf, adică seara, ţara noastră trebuie să importe jumătate din curentul electric necesar. Oficialii avertizează că există riscul unor pene de curent şi fac apel la oameni să nu folosească aerul condiţionat seara.

La Cernavodă, Dunărea a fost atins nivelul critic, minus 230 de centimetri, iar prognoza arată noi scăderi, ceea ce înseamnă că pompele de răcire ale reactorului nu vor mai funcționa în siguranță. Inevitabil, Unitatea 2 a centralei va fi oprită. "Inginerii şi specialiştii care răspund de siguranţa funcţionării Cernavodă au decis iniţierea procedurilor de oprire a reactorului 2", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. "Pe data de 13 august, prognoza arată minus 233. Nu poate funcționa sub acest nivel", a declarat Romeo Urjan, directorul CNC.

Zilele critice vor fi, spun oficialii, între 17 şi 20 august

Procedura de oprire controlată va începe joi dimineaţă la ora 7 şi va dura patru ore, timp în care, treptat, se va face reducerea producţiei de energie în sistemul naţional. Prin oprirea celor două reactoare nucleare România rămâne fără 1400 de megawati, adica 20% din productie. Zilele critice vor fi, spun oficialii, între 17 şi 20 august, cand va fi extrem de cald iar consumul mai ales seara va fi uriaş. Pe 19 august estimările arată un consum de peste 8.000 de MW dublu fata de tot ce se produce acum în ţară.

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Autorităţile au pregătit mai multe măsuri, care vor fi activate gradual, de la importurile de energie pana limitarea consumului pentru marii consumatori industriali, între orele 19:00 și 23:00. "Populaţia nu va fi afectată. Rămâne doar să fie luate în discuţii măsuri pt marii consumatori industriali. Limitaţi la consum parţial", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. O soluţie de avarie luată în calcul este şi pornirea grupului de rezervă pe cărbune, de la complexul energetic oltenia. Plus centralele pe gaz şi ce ar putea produce Hidroelectrica.

"E o situaţie complicată, pentur că va trebui adusă energie de pe pieţele externe. azi cumpărăm energie între 6 şi 10 seara la costuri care depăşesc 2-2500 de lei pe MW şi asta înseamnă automat preţuri mai mari pe care le plătesc oamenii", a declarat Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei. Ministerul Energiei face din nou apel la populaţie sa stinga lumnile în intervalul 19-23. Riscul unor pene de curent nu este exclus. "Pene de curent la nivel de distribuţie, limitate, la unele judeţe sau localităţi, mai pot fi posibile. Pentru că reţeaua de distribuţie este învechită", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Închiderea reactorului doi vine după o serie de operaţiuni pe Dunăre, de la detonarea unei stanci la scufundarea celor patru barje incarcate cu piatra. Efectul nu a fost cel asteptat de autoritati. În realitate, Dunărea a continuat să scadă mai repede decât arătau calculele mai marilor de la Apele Române. "Bâlbâiala asta cu 2cm în minus, 2 cm în plus mi se pare un amatorism maxim, iar faptul că toată lumea se pricepe la energie, de la ministrul mediului, la ministrul apărării, oamenii de acasă nu mai ştiu ce să creadă", a declarat Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei.

După scufundarea barjelor, s-ar fi format un dâmb care a reorientat apa și, astfel, nu a mai ajuns pe canalul unde trebuia, pentru centrala de la Cernavodă, a explicat ministrul Mediului. În zilele următoarele se pregătesc noi operaţiuni pe Dunăre. Guvernul a alocat 5,1 milioane de lei pentru dragarea Dunării, în două zone critice: Caragheorghe-Turcescu și Cochirleni. Intervenția a venit, însă, prea târziu pentru a împiedica oprirea Unităţii 2. Dar, lucrările vor ajută acum ca apa să ajungă mai repede la Cernavodă, astfel încât reactorul să poată fi repornit într-un timp cât mai scurt, după ce nivelul Dunării va începe să crească. Reactorul de la Cernavodă va fi oprit cel puţin două săptămâni.