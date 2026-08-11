Topul celor mai scumpe cartiere din România în 2026. Aici metrul pătrat depășește 5.600 euro

Bucureștiul a detronat Cluj-Napoca în clasamentul celor mai scumpe zone rezidențiale din România. Cele mai mari prețuri pentru apartamente se regăsesc în Capitală, unde în trei cartiere proprietarii și dezvoltatorii solicită, în medie, peste 5.500 de euro pentru un metru pătrat util.

Cele mai scumpe apartamente din România sunt listate în prezent în trei zone din Capitală, unde media prețurilor solicitate depășește pragul de 5.500 de euro/mp. Conform datelor aferente trimestrului II din 2026, acestea sunt Primăverii (5.638 de euro/mp), Kiseleff (5.632 de euro/mp) și Aviatorilor (5.541 de euro/mp).

Topul celor mai scumpe cartiere

Diferențele sunt uriașe atât în comparație cu prețurile solicitate în alte cartiere din Capitală, cât și față de media orașului și de costurile locuințelor listate la vânzare în alte mari orașe din România. Spre comparație, cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în Ferentari (1.389 de euro/mp), iar prețul mediu solicitat în București de către proprietari și dezvoltatori a ajuns, luna trecută, la 2.302 euro/mp.

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Lista celor mai scumpe zone din București:

Primăverii – 5.638 euro/mp

Kiseleff – 5.632 euro/mp

Aviatorilor – 5.541 euro/mp

Floreasca – 4.460 euro/mp

Herăstrău – 4.427 euro/mp

Șoseaua Nordului – 4.245 euro/mp

Dorobanți – 4.158 euro/mp

Capitale – 3.971 euro/mp

Barbu Văcărescu – 3.900 euro/mp

Aviației – 3.618 euro/mp.

În Cluj-Napoca, apartamentele aflate în zona ultracentrală rămân cele mai scumpe. În medie, acestea au fost scoase la vânzare, în trimestrul II al acestui an, cu 4.022 euro/mp util. Și cea mai scumpă zonă brașoveană, Drumul Poienii, se apropie de pragul de 4.000 euro/mp util, dar diferența dintre aceasta și celelalte cartiere care completează topul luxului pe plan local este considerabil mai mare față de cea întâlnită pe piața rezidențială clujeană.

În plus, în Cluj-Napoca întâlnim mai multe zone unde proprietarii și dezvoltatorii le solicită cumpărătorilor prețuri medii ce depășesc pragul de 3.400 euro/mp util, în timp ce în Brașov doar în centrul vechi apartamentele se mai vând cu peste 3.000 euro/mp util.

Lista celor mai scumpe zone din Cluj-Napoca:

Ultracentral – 4.022 euro/mp

Andrei Mureșanu – 3.614 euro/mp

Borhanci – 3.478 euro/mp

Plopilor – 3.476 euro/mp

Bună Ziua – 3.443 euro/mp

Lista celor mai scumpe zone din Brașov:

Drumul Poienii – 3.978 euro/mp

Brașovul Vechi – 3.033 euro/mp

Tractorul – 2.468 euro/mp

Avantgarden – 2.458 euro/mp

Răcădău – 2.431 euro/mp.

În Iași, cele mai scumpe apartamente ajung aproape de 3.000 de euro/mp, în timp ce în Constanța și Timișoara acestea se situează la un nivel de 2.600-2.700 euro/mp.

Lista celor mai scumpe zone din Iași:

Ultracentral – 2.958 euro/mp

Copou – 2.500 euro/mp

Gara – 2.313 euro/mp

Moara de Vânt – 2.269 euro/mp

Podul de Fier – 2.260 euro/mp

Lista celor mai scumpe zone din Constanța:

Faleza Nord – 2.667 euro/mp

Capitol – 2.571 euro/mp

Peninsula – 2.374 euro/mp

Tomis II – 2.146 euro/mp

Tomis I – 2.133 euro/mp

Lista celor mai scumpe zone din Timișoara:

Central - Piața Unirii – 2.722 euro/mp

Tipografilor – 2.498 euro/mp

Take Ionescu – 2.464 euro/mp

Mehala – 2.291 euro/mp

Torontalului – 2.077 euro/mp

Potrivit lui Daniel Crainic, director de marketing al Imobiliare.ro, piața imobiliară din România prezintă diferențe tot mai mari între orașe și chiar între zone ale aceluiași oraș.

„Piața imobiliară din România a încetat să mai funcționeze ca un mecanism economic unitar. (...) Accesibilitatea locativă se fragmentează regional, transformând alegerea orașului în factorul decisiv pentru un cost al vieții sustenabil”, a declarat Daniel Crainic.