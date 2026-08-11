Surse: Notarii pot accesa din nou siteul de cadastru. Platforma e-Terra, deschisă parțial

Site-ul oficial al ANCPI va fi repus astăzi în funcțiune, deocamdată pentru notari, ca să înregistreze ce s-a procesat, spun surse Observator.

Guvernul a estimat că în cursul acestei săptămâni platforma e-Terra va deveni funcțională, conform unui comunicat transmis vinerea trecută.

Redeschiderea sistemului se va face în etape stabilite alături de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR), „pentru a evita blocarea sistemului chiar din primele ore și pentru a respecta ordinea de înregistrare”, a mai transmis Guvernul.

Piața imobiliară din România este blocată de o lună, după atacul cibernetic din 14 iulie, când atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura care găzduiește aplicațiile agenției.

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9 domenii blocate de atacul de la ANCPI

Blocarea ANCPI a bulversat nu mai putin de 9 domenii, printre cele mai active din Romania. Cel mai lovit, sectorul imobiliar. Peste cinci mii de tranzacții prin credit ipotecar sunt blocate după atacul cibernetic, potrivit unei platforme de credite. Valoarea depășește 437 de milioane de euro, în total, este vorba despre tranzacții rezidențiale de peste un miliard de euro au fost blocate în ultimele trei săptămâni, potrivit calculelor Ipotecare.ro. Specialiștii spun că fiecare săptămână în care sistemele ANCPI nu funcționează este egală cu 1500 de dosare de credit ipotecar amânate, adică peste 131 milioane de euro.

Cum nu se pot obţine extrasele de carte funciară, nu se pot semna contractele de vânzare cumpărare, nu se încasează bani. Următorii afectaţi sunt notarii care şi-au redus activitatea cu 80 la sută. Practic nu au cum să încheie prea multe acte. Nu pot finaliza de exemplu executări silite, succesiuni, partaje, fuziuni şi achiziții. Geodezii, topografii şi inginerii, peste 10 mii de specialiști autorizați nu pot depune, recepționa lucrările. Pe lanț intră și construcțiile, infrastructura publică - proiectele de infrastructură publică și șantierele private riscă penalități zilnice pentru sistarea lucrărilor și pierderea finanțărilor din fonduri europene pentru că primăriile nu pot elibera autorizații de construire în lipsa unor extrase de cărți funciare actualizate. Inclusiv dezvoltarea parcurilor fotovoltaice şi eoliene este oprită pentru că racordarea la rețea și obținerea avizelor de construire depind direct de datele cadastrale.