Preț fix la energie doar pe hârtie. Cum pot schimba furnizorii tarifele stabilite în contract

Atenție la contractele pe care le semnați, și în general, și punctual, la cele de energie. Dacă ați ales și parafat un contract cu preț fix și credeți că ați scăpat de grijă a scumpilor, e momentul să aflați că lucrurile nu stau neapărat așa. Unii furnizorii și rezervă dreptul să modifice prețul înainte de a expira contractul.

Dacă nu aţi văzut acea clauză scrisă mic, rezultatul este același. Este suficient ca furnizorul să te anunțe cu 30 de zile înainte, iar dacă mail-ul e trecut cu vederea, scumpirea intră în vigoare automat. Există și așa numitele evenimente imprevizibile care pot schimba prețul.

Mădălina Chiţac, reporter Observator: Fiți atenți dacă în aceste zile semnați vreun contract cu furnizorii de electricitate. Asta pentru că încep să apară în contract tot felul de clauză. Hidroelectrica, spre exemplu, anunță două prețuri diferite. Avem un preț mai mare de 1,23 lei, care garantează că prețul nu se schimbă timp de un an. Și avem un preț mai mic de 1,18 lei, dar există și mențiunea că furnizorul poate modifica prețul pe durata contractului și fără un act adițional în acest sens.

Clientul trebuie să fie anunțat cu cel puțin 30 de zile înainte și poate rezilia gratuit contractul.

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Sunt clauze asemănătoare care apar și la ceilalți furnizori. Unii anunță că pot schimba prețul în cazul unor evenimente imprevizibile, spre exemplu, dacă crește prețul energiei cu aproximativ 10%.

Există și oferte cu preț stabilit pe doi ani, care pot fi totuși modificate dacă se schimbă legislația sau circumstanțele. Așadar, citiți cu atenție contractele pe care le semnați. Dacă vă treziți cu un preț mai mare la energie electrică, să știți că puteți schimba oricând furnizorul. Există un comparator de prețuri. Puteți alege tariful cel mai mic, iar schimbarea furnizorului este complet gratuită și se realizează rapid în doar 24 de ore.