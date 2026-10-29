O femeie de 45 de ani din Maramureş a murit, după ce a fost împuşcată cu o armă de vânătoare.

Totul s-a întâmplat miercuri, în jurul orei 21, în localitatea Poienile de sub Munte, din județul Maramureș. Polițiștii au fost anunțați că o femeie a fost împușcată în zona gâtului.

Victima avea 45 de ani, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru aceasta, fiind constatat decesul din primele verificări.

Anchetatorii au identificat un bărbat de 35 de ani, care ar fi împușcat în direcția femeiei cu o armă de vânătoare, însă a confundat-o cu un animal sălbatic și de aceasta a împușcat-o. Bărbatul este acum în custodia polițiștilor, care trebuie să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat întreaga tragedie.

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