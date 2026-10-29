Ucrainenii, îngrijoraţi după ce Putin a spus că are contacte strânse cu Elon Musk şi l-a numit "genial"

Ucrainenii sunt îngrijorați după ce Vladimir Putin l-a lăudat ieri pe Elon Musk, numindu-l "un geniu", și a dezvăluit că Rusia este în "contact strâns" cu miliardarul american, astfel încât sateliții lor să nu interfereze pe orbită. Totodată, liderul rus a recunoscut că Moscova abia începe să dezvolte propria versiune de Starlink. Declarațiile vin la câteva zile după ce Ucraina a acuzat perturbări ale serviciilor Starlink și Starshield, esențiale pentru operațiunile sale militare.

Vladimir Putin, la un summit cu liderii africani, la Moscova - Profimedia

Laudele lui Putin sunt surprinzătoare, în condițiile în care sistemul Starlink, dezvoltat de Elon Musk, este folosit de armata ucraineană încă de la începutul războiului pentru comunicații militare și operațiuni cu drone împotriva forțelor rusești, explică Reuters.

La un summit organizat la Moscova, Putin l-a întrerupt pe ministrul rus al Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaev, în timp ce acesta spunea că Rusia a lansat peste 30 de sateliți, în cadrul planurilor de a construi un echivalent rusesc la Starlink.

"O secundă, vreau să subliniez că acesta este doar primul nostru pas. Elon Musk este un geniu, este cu adevărat un geniu", a intervenit Putin, însoțit de un grup de lideri africani.

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Putin: Suntem în contact strâns cu domnul Musk

Șadaev a continuat spunând că Musk are peste 5000 de sateliți operaționali pe orbita joasă. Potrivit site-ului independent de monitorizare Orbital Radar, numărul real se apropie de 10000.

"Peste 5000, în timp ce noi facem abia primii pași. Dar suntem mândri că am început să facem acest lucru și că am început să-l facem în mod independent", a declarat imediat Putin, adăugând că obiectivul este acum "să trecem de la calitate la cantitate".

"Suntem în contact strâns cu partenerii noștri americani, inclusiv cu domnul Musk, pentru că este foarte important ca, pe orbită, să nu ne încurcăm unii pe alții și să menținem un anumit nivel de disciplină și ordine", a spus el.

Declarația lui Putin că Rusia este în "contact strâns" cu miliardarul american a stârnit îngrijorare în Ucraina, unde armata este dependentă de Starlink și de versiunea militară, Starshield.

La mijlocul acestei luni, ucrainenii l-au acuzat pe Elon Musk că a impus restricții de conectare a terminalelor Starlink la sateliți, fără să anunțe Kievul. A fost afectată conectarea dronelor la sateliţi atunci când aparatele se deplasau cu viteze mari, de peste 160km/h.

Limitele de viteză au îngreunat capacitatea de a intercepta dronele de atac rusești și au dus la anularea unor operațiuni de atac.

La sfârșitul săptămânii trecute, Ucraina a anunțat că Starlink și Starshield funcționează din nou la capacitate maximă, însă Musk a acuzat armata ucraineană că a încălcat condițiile de utilizare.

Nici Musk, nici guvernul SUA, care operează Starshield folosind tehnologia Starlink, nu și-au asumat responsabilitatea pentru impunerea limitelor.

Scandalul a amplificat cearta dintre Kiev și Statele Unite, izbucnită după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord privind motorina rusească și a făcut presiuni asupra Kievului să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. Criticat de Zelenski, Trump a transmis că a venit timpul ca ucrainenii să își înlocuiască președintele.

WSJ: Musk a avut contacte regulate cu Putin de la sfârșitul lui 2022

Potrivit unei investigații publicate în 2024 de The Wall Street Journal, Elon Musk a avut contacte regulate cu Vladimir Putin și cu alți oficiali ruși începând de la sfârșitul anului 2022. Publicația cita la vremea respectivă surse din rândul unor oficiali americani, europeni și ruși.

Articolul dezvăluia că Putin i-ar fi cerut lui Musk să nu activeze Starlink în Taiwan, ca o favoare pentru președintele Chinei, Xi Jinping. Totodată, susținea că Musk și-ar fi schimbat treptat poziția față de războiul din Ucraina, deși inițial a sprijinit Kievul prin furnizarea de terminale Starlink. Ulterior, a refuzat să le ofere acces ucrainenilor pentru operațiuni ofensive, în zona Crimeei sau în Rusia.

Musk a justificat restricțiile spunând că se teme de o escaladare a conflictului până la un război nuclear și că SpaceX este o companie civilă. Contactele lui Musk cu Rusia ar fi continuat în timp ce miliardarul s-a apropiat de Donald Trump, pe care l-a susținut în campania prezidențială din 2024. Cotidianul american menționa inclusiv discuții între Elon Musk și Serghei Kirienko, un înalt oficial de la Kremlin.