Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 19,42 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 563,6174 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7953 lei româneşti, a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,8782 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3482 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3916 lei româneşti.