Un bărbat de 66 de ani, şoferul unui microbuz şcolar, a fost arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual de mai multe ori o fetiţă în vârstă de 13 ani. S-a întâmplat într-o localitate din Vrancea iar abuzurile se petreceau chiar în timp ce copila era dusă şi adusă de la şcoală.

Bărbatul de 66 de ani din comuna Tâmboiești, județul Vrancea, șofer al microbuzului școlar din localitate, ar fi agresat sexual eleva de 13 ani de mai multe ori, de la începutul anului școlar. Totul s-ar fi întâmplat în microbuzul școlar, în timpul curselor de acasă până la școală și invers.

Bărbatul ar fi atins-o în zonele intime și i-ar fi făcut avansuri sexuale, totul în prezența altor elevi. La un moment dat, copila și-a anunțat părinții, iar aceștia au depus o plângere la poliție în urmă cu câteva zile. Pe 16 octombrie, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe bărbatul de 66 de ani.

După ce a fost audiat, judecătorii au decis arestarea sa preventivă pentru agresiune sexuală asupra unui minor în formă continuată. În acest moment, bărbatul se află în arestul poliției din Focșani și urmează să fie judecat pentru faptele de care este acuzat.

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