O adolescentă de 17 ani şi-a pierdut viaţa, joi dimineaţă, într-un accident cumplit produs pe Şoseaua Mihai Bravu din Capitală. Teodora se îndrepta spre liceu când a fost lovită mortal de o maşină de salubrizare. Şoferul, un tânăr de 26 de ani, şi-a continuat traseul după impact, susţinând în faţa anchetatorilor că nu şi-a dat seama că a lovit-o pe elevă.

Fata a fost găsită inconştientă pe carosabil, iar echipajele medicale ajunse la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

Cine este şoferul care a lovit-o mortal pe Teodora

Potrivit informaţiilor din ancheta, Teodora ar fi fost lovită în timp ce autospeciala dădea cu spatele. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, care lucra singur, întrucât vehiculul era dotat cu un sistem modern ce permite colectarea deşeurilor fără ajutorul unui alt angajat.

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După impact, bărbatul nu a oprit, ci şi-a continuat activitatea, ridicând gunoiul de lângă blocurile din zonă. Poliţiştii au reuşit să îl identifice şi să-l oprească după mai bine de 3 ore de la apelul la 112. Şoferul a fost găsit pe strada Zizin, la aproximativ 5 minute de mers cu maşina de locul tragediei.

În faţa poliştilor, tânărul a susţinut că nu şi-a dat seama că a lovit un pieton şi că acesta ar fi fost motivul pentru care nu a oprit la locul accidentului. Bărbatul a fost testat pentru consumul de alcool şi substanţe interzise, ambele rezultate fiind negative. A fost condus la INML şi ulterior va fi dus la sediul Brigăzii Rutiere pentru stabilirea tuturor circumstanţelor evenimentului.

Reacţia DGS Sector 3

"Autospeciala de tip mono operator implicată în accidentul rutier produs astăzi, 19 noiembrie 2026, pe Șoseaua Mihai Bravu aparține Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și era deservită de un singur angajat.

Din informațiile pe care le deținem la acest moment, conducătorul auto nu a fost depistat sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. De asemenea, acesta nu a mai fost implicat anterior în accidente rutiere", a transmis Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Referitor la ancheta internă, DGS Sector 3 a informat că, în prezent, accidentul "face obiectul unei cercetări desfășurate de instituțiile abilitate", motiv pentru care nu se pot pronunța suplimentar până la finalizarea acesteia.