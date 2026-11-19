Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 19 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 7,29 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 583,0471 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat aproape trei bani în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3930 lei româneşti, a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7666 lei româneşti, a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,8553 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3442 lei româneşti.