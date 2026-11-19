Comisia Europeană solicită României, dar şi altor 7 state membre, să îşi alinieze legislaţia privind impozitarea fondurilor de pensii şi a asigurătorilor de viaţă la normele UE privind libera circulaţie a capitalurilor. Astfel, CE va trimite scrisori de punere în întârziere Germaniei, Spaniei, Italiei, Austriei, Poloniei, Portugaliei şi României, precum şi o scrisoare suplimentară Belgiei. " Din acest moment, aceste ţări au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat ", informează Comisia Europeană.

"Comisia Europeană a decis să iniţieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Germaniei, Spaniei, Italiei, Austriei, Poloniei, Portugaliei şi României pentru nerespectarea liberei circulaţii a capitalurilor (articolul 63 din TFUE şi articolul 40 din Acordul privind SEE) din cauza legislaţiei fiscale discriminatorii aplicabile fondurilor de pensii şi societăţilor de asigurări de viaţă. În plus, Belgia a primit o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, care extinde investigaţia iniţială a Comisiei Europene începută în 2020 dincolo de asigurătorii de viaţă şi la fondurile de pensii pentru nerespectarea liberei circulaţii a capitalurilor din cauza legislaţiei fiscale discriminatorii", arată, joi, Comisia Europeană, într-un comunicat de presă.

CE precizează că legislaţia statelor membre în cauză prezintă bariere fiscale discriminatorii în calea investiţiilor transfrontaliere ale fondurilor de pensii şi ale asigurătorilor de viaţă străini, care sunt esenţiale pentru buna funcţionare a pieţelor de capital din UE, pentru competitivitatea întreprinderilor europene în care investesc în cadrul pieţei unice, precum şi pentru asigurarea sustenabilităţii pensiilor pentru cetăţeni.

"Aceste norme naţionale ale statelor membre scutesc fondurile naţionale de pensii sau asigurătorii de viaţă de la impozitarea veniturilor obţinute din investiţiile lor, impozitând în acelaşi timp fondurile de pensii comparabile şi asigurătorii de viaţă din alte state membre ale UE sau SEE care obţin venituri din investiţii pe teritoriul lor. În plus, normele naţionale împiedică, de asemenea, fondurile de pensii sau asigurătorii de viaţă străini să deducă rezervele tehnice pentru a plăti datoriile viitoare către clienţi, în timp ce fondurile de pensii şi asigurătorii de viaţă naţionali pot deduce astfel de rezerve din venitul lor impozabil", se precizează în comunicat.

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Deciziile fac parte din eforturile de asigurare a respectării legislaţiei depuse de Comisie pentru a elimina barierele de pe piaţa unică în 11 domenii de interes, după cum s-a anunţat anterior.

"În consecinţă, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere Germaniei, Spaniei, Italiei, Austriei, Poloniei, Portugaliei şi României, precum şi o scrisoare suplimentară Belgiei. Din acest moment, aceste ţări au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat", se arată în comunicat.