Accident cutremurător în Capitală: o elevă 17 ani a fost omorâtă în drum spre şcoală de o maşină de gunoi. Şoferul a plecat de la locul accidentului şi şi-a văzut mai departe de treabă. Prins de poliţişti, bărbatul de 26 de ani susţine că n-a văzut-o pe fată şi nici nu a simţit impactul. Tânăra a zăcut cinci minute pe marginea drumului până ca trecătorii să sune la 112.

Accidentul a avut loc la ora 7 şi 31 de minute, când Teodora, elevă în clasa a 11-a, se îndrepta spre staţia de tramvai, pentru a ajunge la şcoală.

Pe o alee care duce către şoseaua Mihai Bravu a fost acroşată de o autospecială de salubritate în circumstanţe pe care poliţiştii încă încearcă să le stabilească. Fata a fost târâtă aproape 100 de metri şi a murit pe loc. Şoferul şi-a văzut mai departe de drum. În plus, nimeni nu a văzut-o timp de cinci minute, până când un trecător a sunat la 112.

"Ce am văzut m-a îngrozit, credeţi-mă. M-a îngrozit. Dar nu ştiu - ce viteză putea să aibă şoferul ca să omoare copilul în asemenea hal?", a declarat un martor.

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Şoferul de 26 de ani susţine că nu ştia că a omorât un om. Le-a spus poliţiştilor că n-a văzut-o pe fată şi nici nu a simţit impactul.

"M-au sunat de la serviciu şi mi-au spus să mă parchez, că o să vină cineva şi o să se uite la maşină. Mai multe, nu. Am întrebat pe domnii poliţişti, tot la fel, mi-au zis să aştept să facă nişte probe. Nu ştiu ce să vă spun. Aş fi dat peste cineva. Nimic mai mult. Chiar nu ştiu ce să vă spun. Şi eu am rămas şocat, că nu... Nu ştiu!", a spus şoferul care a lovit-o pe Teodora.

Şoferul, angajat al Direcției Generale de Salubritate Sector 3, era singur în maşină, în momentul accidentului. Poliţiştii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere montate pe autospecială. Şi l-au dus pe bărbat la audieri.

"Acest bărbat a fost testat cu aparatura din dotare a Brigăzii Rutiere. Rezultatele indicate au fost zero pentru consum de alcool, respectiv negativ pentru consumul de substanţe psihoactive", a precizat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Vestea morţii Teodorei a picat ca un şoc pentru colegii şi prietenii fetei, care s-au adunat cu flori şi lumânări aprinse la locul accidentului.

"Foarte blândă, foarte calmă, foarte activă, foarte empatică şi avea un vibe foarte bun. Ea, ca persoană, emana fericire şi era o persoană foarte înţelegătoare. Dumnezeu să o ierte", a declarat prietena Teodorei.

"Eu, personal, când am primit mesaj de la sora mea, am crezut că glumeşte", a adăugat un alt prieten.

Teodora abia împlinise 17 ani şi era elevă la un liceu foarte bun din Bucureşti. Tânăra avea şi o pasiune pentru teatru, făcea parte din Trupa Umbre.