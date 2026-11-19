Pentru ea era o zi normală de joi. Se ducea la liceu. Teodora era elevă în clasa a XI-a la Liceul Iulia Haşdeu din Capitală. Avea toată viaţa în faţă. Abia împlinise 17 ani de curând. Nimeni nu a bănuit însă nicio clipă că avea să fie şi ultima ei zi pe acest pământ.

În drum spre liceu, adolescenta de 17 ani a fost lovită mortal de maşina de gunoi condusă de un tânăr de 26 de ani. A lovit-o cu spatele. Bărbatul era singur în maşină, pentru că maşina avea un dispozitiv modern care permite ridicarea deşeurilor fără ajutor.

Şoferul, prins după trei ore

După impact, șoferul a continuat traseul, și a mers mai departe să ridice gunoiul de la blocurile din zonă. A fost oprit de polițiști abia după mai bine de trei ore de la apelul la 112, pe strada Zizin, la aproximativ cinci minute de mers cu mașina de locul accidentului.

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În faţa poliţiştilor, acesta a susţinut că nu a ştiut că a lovit pe cineva.

Copila a rămas pe caldarâm zeci de minute. Se afla lângă o ghenă de gunoi. Într-un final, un trecător a zărit-o şi a sunat la 112. Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru ea.

La şcoală, vestea morţii Teodorei a căzut ca un trăsnet. Adolescenta era într-o trupă de teatru, iar de Revelion, colegii ei urmau să petrecă la ea. Astăzi, o aşteptau la cursuri cu toţii, nicidecum să o plângă. Colegii, profesorii, cu toţii sunt în stare de şoc. Teodora nu a mai apucat să îşi vadă visurile cu ochii. Pentru ea, nu a mai fost doar o zi normală de joi. A fost ultima joi din viaţa ei.