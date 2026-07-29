Preţul aurului, 29 iulie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 65 de bani

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 29 iulie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 65 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 595,9415 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele 10 zile.

În ceea ce priveşte valutele trebuie precizat că leul românesc a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5926 lei româneşti, a câştigat mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6047 lei româneşti, şi a câştigat aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1088 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2337 lei româneşti.