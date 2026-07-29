Mașini de lux vândute la prețuri care pornesc de la 50 de lei. Şi nu, nu vorbim despre jucării. Deşi pare greu de crezut, este cât se poate de real. Primăria Cluj-Napoca scoate la licitație autoturisme abandonate, iar prețurile de pornire sunt simbolice.

Printre veteranii licitației se află un autoturism nemțesc, cu interior de piele, cotieră, fără climă, dar cu o floră suficient de dezvoltată, astfel încât să țină suficientă umbră și răcoare într-o zi călduroasă de vară. 150 de lei costă, dar nu este cel mai ieftin, pentru că se licitează la un preț începând de la 50 de lei. În total, Primăria Cluj-Napoca a scos la licitație 43 de mașini abandonate pe domeniul public, iar prețurile pornesc de la doar 50 de lei.

Unele sunt fără motor, altele au geamurile sparte, sunt ruginite sau înghițite de buruieni, dar printre ele sunt și câteva mașini care arată surprinzător de bine și, cu multă muncă, pot deveni funcționale. Cele mai scumpe mașini din lot sunt un Volkswagen și un Renault, evaluate la 400 de lei.

După licitație, câștigătorii își ridică mașinile din depozit, cu macaraua, și le pot folosi pentru dezmembrări sau le pot duce la fier vechi. Toate au fost ridicate de pe domeniul public, iar proprietarii nu au răspuns la nicio somație și nici nu le-au mai revendicat, astfel că au intrat în proprietatea primăriei.