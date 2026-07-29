Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul care introduce acciza dinamică la carburanți, cu 293 de voturi pentru, două abțineri și un deputat care nu a votat. Măsura vine în contextul scumpirilor tot mai mari la pompă și va permite reducerea accizei atunci când prețurile carburanților depășesc anumite praguri.

​Tot astăzi au fost pe ordinea de zi proiecte esențiale pentru fondurile europene, dar şi proiecte care ar putea evita o altă serie de proteste, cea a profesorilor.

Ce legi au mai fost votate astăzi

Şi Acordul de împrumut SAFE a fost adoptat de plen. A trecut de Camera Deputaților cu 198 de voturi "pentru" și 58 "împotrivă". Proiectul urmează să intre și în dezbaterea Senatului, care este for decizional în acest caz.

Articolul continuă după reclamă

Proiectul care prevede acordarea unei prime de 1.500 de lei cadrelor didactice a fost adoptat de Senat și de Camera Deputaților, unde a primit 234 de voturi "pentru".

Proiectul privind TVA-ul aplicat locuințelor a trecut de Senat și a fost adoptat de Camera Deputaților cu 287 de voturi "pentru".

Proiectul de reformă a sănătății, adoptat anterior de Senat, a trecut și de Camera Deputaților, împreună cu un amendament referitor la angajări. Au fost înregistrate 237 de voturi "pentru", 11 "împotrivă" și 40 de abțineri.

Proiectul privind ANI a fost adoptat de Camera Deputaților cu 222 de voturi "pentru", două "împotrivă" și 59 de abțineri, urmează Senatul care este forul decizional aici.

Iar Codul urbanismului, care a trecut anterior de Senat, a fost adoptat de deputați cu 236 de voturi "pentru", patru "împotrivă" și 59 de abțineri.

Proiectul privind decarbonizarea a fost adoptat de Camera Deputaților cu 210 voturi "pentru", 67 "împotrivă" și 11 abțineri.

Iar legea care prevede acordarea unui spor pentru angajații Ministerului Finanțelor (ANAF și Autoritatea Vamală), adoptată de Senat, a trecut și de Camera Deputaților, cu 208 voturi "pentru", 20 "împotrivă" și 65 de abțineri.

Proiectul de modificare a Codului administrativ, care conține prevederi referitoare la mandatul de viceprimari, a fost adoptat de Senat și de Camera Deputaților, cu 225 de voturi "pentru", 10 "împotrivă" și 51 de abțineri.

Toate legile adoptate astăzi pot fi contestate la Curtea Constituțională în termen de două zile.

Acciza va fi redusă cu între 5 și 25%

Este o măsură introdusă în premieră de Parlament, la propunerea Ministerului Finanțelor. Asta înseamnă că nu va fi o reducere fixă, ci, în funcție de cotații și de prețul la pompă, acciza va fi redusă cu între 5 și 25%.

Dacă ne uităm la calcule, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, spunea acum două zile, aici, în Parlament, imediat după discuțiile din comisie, că, raportat la prețurile de astăzi, o reducere de 10% ar însemna cu 34 de bani mai puțin pentru fiecare litru.

Dacă presiunea din piață crește, acest mecanism intervine gradual. O reducere de 51 de bani pe litru ar însemna o scădere a accizei cu 15%, pentru prețuri cuprinse între 9,98 lei și 10,42 lei pe litru de motorină.

Mai departe, o reducere de 68 de bani pe litru ar corespunde unei scăderi a accizei cu 20%, iar reducerea maximă, de 85 de bani pe litru, ar însemna diminuarea accizei cu 25%, pentru prețuri la pompă mai mari de 10,85 lei pe litru.

Reducerile, stabilite în funcţie de cotațiile Platts şi preţul la pompă

Important de precizat este că aceste reduceri vor fi stabilite în funcție de cotațiile Platts, dar și de prețul la pompă.

Deocamdată, doar Senatul a declarat această stare de alertă pe piața combustibililor, pentru că la Camera Deputaților nu s-a ajuns încă la vot și nici la dezbaterile privind acest proiect. El se află pe ordinea de zi. Au fost discutate alte proiecte în Parlament, însă nu s-a ajuns încă la votul final.

Prima pentru cadrele didactice a fost primul proiect discutat. Este vorba despre o primă de 1.500 de lei pentru cadrele didactice, acordată din fonduri nerambursabile.

Se dezbate şi Codul urbanismului. Este o zi de vot în această sesiune extraordinară a Parlamentului, dedicată unor proiecte importante pentru România, dar și cu impact direct asupra populației. Pe de o parte, este vorba despre măsuri necesare pentru a nu pierde fondurile europene din programul SAFE, iar pe de altă parte despre măsuri care îi vizează direct pe cetățeni, precum introducerea accizei dinamice la carburanți.