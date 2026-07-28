Scenele cu ursul care se furişează în spatele unui turist, analizate de şeful Salvamont

Incident șocant pe Transfăgărășan. Un turist stă nemișcat, ca o statuie, în timp ce un urs se apropie din spate, în liniște, şi chiar îl atinge. Bărbatul ori e paralizat de frică, ori joacă un joc extrem de periculos, ca să provoace animalul. Mulți turiști vin pe acest drum tocmai ca să dea nas în nas cu ursul. Scena, filmată de un șofer, arată cât de subțire e linia dintre tragedie şi teribilism.

Imaginile, filmate de un şofer pe Transfăgărășan, sunt de infarct. Un turist stă nemișcat, cu privirea spre munte, în timp ce, în spatele lui, un urs se apropie pas cu pas. Îl miroase, iar la un moment îl atinge. Iar omul nu mișcă. Nu știm dacă e paralizat de frică sau dacă își încearcă norocul.

"Chiar nu se fereste deloc, dar iată că ursul a căpătat curaj şi îşi arată adevăratele intenţii. Probabil starea de linişte a turistului nu a impus o acţiune din partea ursului", a explicat Sabin Cornoiu, şef Salvamont.

Bărbatul rămâne încremenit. O strategie care, de data asta, pare să funcționeze.

Articolul continuă după reclamă

"Faptul că în primă fază acest urs nu reactionează într-un mod violent este un mare avantaj pentru această persoană. Ursul devine din ce în ce mai îndrăzneţ. Se ascunde intenţia lui de a căpăta ceva de la această persoană", a mai spus Sabin Cornoiu.

O mașină înaintează, încercând să alunge animalul. E momentul în care ursul sare în fața turistului și se ridică în două labe. Abia atunci, bărbatul fuge. Ocolește mașina și se refugiază în propriul autoturism, urmărit de urs, la câțiva pași în spate. Aşa reuşeşte să scape de sălbăticiune.

Scena spune totul despre un fenomen tot mai periculos: turiști care vin pe Transfăgărășan tocmai pentru întâlnirea cu urşii.

"Pe Transfăgărăşan urşii respectivi nu mai au frică naturală de oameni şi vin pentru ca au fost hrăniţi de-a lungul timpului", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Salvatorii avertizează: nu e un spectacol.

"Trebuie să ne îndepărtăm de el, să ne îndepărtăm într-o direcţie opusă. Să încercăm să nu ne grăbim pentru că atunci ursul ne va privi ca pe o pradă. Şi eventual, dacă vedem că acest urs se ţine după noi, trebuie să lăsăm ceva în urmă, fie o haină, fie ruscacul, fie alimente pentru că e important ca omul să scape cu viaţă", a mai explicat Sabin Cornoiu, şef Salvamont.

Aproape 13.000 de urși trăiesc în România, cea mai mare populație de urs brun din Europa. Este un număr de aproape trei ori mai mare decât cel considerat optim, iar efectele se văd tot mai des: urșii ajung în apropierea caselor, pe drumuri sau chiar în orașe.

Doar de la începutul anului, nouă persoane au fost atacate de urşi pe Transfăgărășan. Iar anul trecut, un turist italian a fost ucis în apropiere de Vidraru.