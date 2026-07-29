Un nou incident provocat în trafic de patru tineri pe trotinete electrice readuce în atenţie necesitatea unei legislaţii ferme care să reglementeze regulile de circulaţie cu astfel de vehicule. S-a întâmplat la Focşani, unde trotinetiştii au fost filmaţi în timp ce încălcau regulile de circulaţie la fiecare metru parcurs. Mai mult, puneau în pericol atât viaţa lor cât şi a celorlaţi oameni din trafic.

Deocamdată, polițiștii continuă verificările pentru identificarea tinerilor. Nu se știe încă dacă este vorba despre minori sau majori.

Cert este că aceștia au mers pe o distanță destul de mare, o parte din traseu pe contrasens, apoi pe sensul normal de mers, însă au încălcat numeroase reguli de circulație, fără să țină cont de nimic, nici măcar de faptul că își puneau viața în pericol.

Poate tocmai de aceea tot mai multe orașe au început să interzică folosirea trotinetelor electrice, în special a celor din sistemele de ride-sharing. Spre exemplu, în Brașov acestea nu mai pot fi utilizate, iar în Capitală se discută despre interzicerea folosirii lor de către minori.

Articolul continuă după reclamă

Într-adevăr, nu avem încă o legislație foarte bine pusă la punct în acest domeniu, iar în ultima perioadă au avut loc mai multe accidente și incidente grave în care au fost implicați tineri aflați pe trotinete electrice.

În urmă cu două zile, un băiat de 14 ani a murit după ce a fost lovit de un autoturism, după ce a pătruns cu trotineta electrică de pe un drum comunal pe un drum național.

Luna trecută, un alt băiat, în vârstă de 15 ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de pe trotinetă. S-a dezechilibrat, s-a lovit atât de puternic încât a intrat în moarte cerebrală, iar ulterior a decedat.