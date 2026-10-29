Preţul aurului, 29 octombrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,47 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 29 octombrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,47 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat 620,9452 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,7943 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3449 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7864 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,3877 lei româneşti.