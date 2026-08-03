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Preţul unui bitcoin astăzi, luni 3 august 2026

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 3 august 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, luni 3 august 2026 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.08.2026, 09:52 | Modificat la 03.08.2026, 09:54

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 3 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la 62.564 dolari sau 54.275 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 63.627 dolari sau 55.197 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.486 dolari sau 55.136 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator
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