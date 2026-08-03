Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 3 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Preţul unui bitcoin astăzi, luni 3 august 2026 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la 62.564 dolari sau 54.275 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 63.627 dolari sau 55.197 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 63.486 dolari sau 55.136 euro.