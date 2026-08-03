Autorulotă, făcută zob după impactul cu un autocar, în Italia. Cel puţin şase oameni au murit, 27 sunt răniţi
Dramă de nedescris în Italia! Cel puţin şase persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite în urma unui carambol devastator pe o şosea din regiunea Lazio.
O autorulotă s-a ciocnit violent cu un autocar şi s-a făcut zob, pe o şosea din regiunea Lazio. Şoferii altor trei autoturisme nu au mai avut timp să frâneze şi s-au izbit violent de celelalte vehicule.
În urma accidentului, cel puţin şase persoane au murit, iar alte 27 au fost rănite.
Drumul a fost închis în ambele sensuri. Cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă stabilite.
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