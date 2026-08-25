Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 25 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, marţi, 25 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 79.365 dolari sau 68.071 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 81.023 dolari sau 69.493 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.493 dolari sau 55.358 euro.