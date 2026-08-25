Sorana Cîrstea, locul 17 WTA, este favorită 16 la US Open, ultimul Grand Slam de tenis al anului 

În perioada 30 august - 13 septembrie, la New York are loc o nouă ediţie a US Open, ultimul Grand Slam de tenis al anului.

Ca de obicei, speranţele României în a obţine un rezultat remarcabil stau în veterana Sorana Cîrstea, sportivă ajunsă la 36 de ani şi care a lăsat de înţeles că 2026 este ultimul an petrecut de ea în circuitul profesionist de tenis.

Revenită pe locul 17 WTA în clasamentul mondial dat publicităţii luni, 24 august 2026, de reprezentanţii WTA, Sorana ar urma să fie favorită 16 la US Open, competiţie în care anul trecut s-a oprit în turul II.

Este foarte posibil ca, pe lângă Sorana Cîrstea, România să o mai aibă pe tabloul principal de simplu doar pe Elena Gabriela Ruse, în condiţiile în care Jaqueline Cristian şi Irina Begu şi-au anunţat imposibilitatea de a participa la competiţie.

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Principalele favorite ale probei de simplu feminin de la US Open sunt primele trei clasate din ierarhia WTA, respectiv Aryna Sabalenka, din Belarus, Elena Rybakina, din Kazahstan, şi Jessica Pegula, reprezentanta Statelor Unite ale Americii. Lor li se alătură americanca Amanda Anisimova, deşi finalista de anul trecut a coborât până pe locul 10 în clasamentul WTA.