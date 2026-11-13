Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 13 noiembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 13 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 61.987 euro sau 68.739 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 66.243 euro sau 73.467 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.562 euro sau 75.868 dolari.