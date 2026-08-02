Nu contează că e weekend. Costurile de la pompă nu ţin cont de zilele săptămânii. Şi aşa se face că ne-am trezit cu noi majorări!

Nu e bine nici pentru cei care fac plinul cu motorină, nici pentru cei care au nevoie de benzină ca să plece la drum. Dar să le luăm pe rând. Dacă ne uităm la motorina standard. Numai standard nu pare să fie. Cel mai mic preţ pe care îl găsim azi la majoritatea staţiilor din ţară este de 10 lei şi 57 de bani. Asta în timp ce preţul maxim ajunge la 10 lei şi 83 de bani.

Reducerea accizei, promisă de Guvern, vine abia la jumătatea lunii

Surpriza - una neplăcută şi nedorită, evident, vine la motorina premium. Acolo vedem că pentru un litru dăm cel puţin 11 lei. 10 lei şi 99 de bani, mai precis, dar ce mai contează un ban, când vedem că s-a ajuns la acest prag? Preţul maxim este şi el de mult şi cu mult trecut de 11 lei şi 50 de bani. Aşadar, în ambele cazuri, vorbim de 15 bani în plus de ieri şi până azi.

Articolul continuă după reclamă

Vă spuneam că nu e bine nici dacă faci plinul cu benzină. Mai ales că, aici, consumul e şi mai mare. Preţurile, e drept, par mai mici în comparaţie cu cele de la motorină. Benzina standard, cea mai ieftină, este 9 lei şi 41 de bani. Pretul maxim ar fi 9 lei şi 47 de bani. Benzină scumpă vor găsi şi cei care optează pentru varianta premium - 9 lei şi 89 de bani sau, în cel mai rău caz, puţin peste 10 lei. Sume uriaşe, care ne arată că nu o ducem deloc bine. Reducerea accizei, promisă de Guvern, vine abia la jumătatea lunii.