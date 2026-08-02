Să ne imaginăm următorul scenariu: sunteţi la locul de joacă cu copilul şi, de nicăieri, apare un câine agresiv, care latră şi mai că se pregăteşte să sară spre voi. ce faceţi? O luaţi la fugă sau îl atacaţi? Uneori, curajul de a-l îndepărta cu câteva ţipete sau tot cu agresivitate, nu ajută. Am putea spune că sunt scene desprinse din anii '90, când nu exista nicio lege pt cainii maidanezi. Pentru locuitorii din Buzau este realitatea pe care o trăiesc de patru luni. Iar totul se întâmplă din cauza unui proces între Primărie și asociațiile de protecție a animalelor.

Sunt imaginile surprinse de o cameră de supraveghere a unui bloc din Buzău. Opt copii sunt filmaţi în timp ce se joacă în parc - unii se dau în leagăn, alţii îşi aşteaptă rândul la tobogan. De nicăieri, apare şi un câine, care găseşte rapid poarta de la intrarea în zona de joacă. Înspăimântaţi, micuţii încep să zbiere şi să alerge care-încotro. Unii apucă să urce scările toboganului, alţii se caţără direct pe jgheabul înclinat.

După câteva secunde de groază, patrupedul se îndepărtează. În altă filmare, din acelaşi parc, o fetiţă este surprinsă în timp ce se apropie de poarta de la intrare. Micuţa apucă să întoarcă privirea şi să vadă cum un câine de talie mare aleargă spre ea. Reacţia rapidă a unei femei îl face s-o ia la fugă.

Toţi copiii pe care i-aţi văzut au avut noroc. Unii, pentru că au fost curajoşi, alţii pentru că au intervenit părinţii sau adulţii care erau deja în parc. În ultimele 4 luni, însă, 162 de buzoieni au fost muşcaţi de câinii fără stăpân, iar în 43 de cazuri a fost vorba despre copii.

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"A intrat cățeaua peste ei în locul de jocacă, i-a atacat. Doar s-au văzut pe toate filmările. Și-s mulți, uitați cum merg. Sute de câini. Foarte agresivi", a declarat un bărbat.

"Ne vin copiii acum în vacanța, nepoții, nu? Și ce să vezi aici numai câini", a spus un alt bărbat.

Supărarea oamenilor păleşte în faţa realităţii din oraşul plin de câini ai nimănui.

Multe asociaţii au cerut în instanţă ca societatea care trebuia să cureţe străzile Buzăului de maidanezi să îşi întrerupă acitivitatea. Acestea susţin că animalele erau abuzate în adăposturile primăriei.

"Am avut de-a face cu capturări în afara cadrului legal, şi anume prin tranchilizare, în urma cărora atât câini adulţi, cât şi pui au decedat. Am descoperit faptul că medicul veterinar steriliza eronat, culminând cu moartea mai multor câini", a declarat Sorin Udrea, președinte ONG.

Autoritățile locale au făcut acum un nou proiect care propune înființarea unui nou serviciu.

"După aprobarea acestui regulament vom ţine o licitaţie publică pentru a găsi un prestator, probabil un ONG", a explicat Constantin Toma, primarul municipiului Buzău

Până atunci, însă, curajul şi autoapărarea sunt singurele soluţii.