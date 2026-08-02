Trump anunță suspendarea atacurilor și un acord de principiu cu Iranul

Preşedintele SUA Donald Trump a susţinut, într-o postare pe reţelele de socializare de sâmbătă seara, că aliaţii din Orientul Mijlociu au convenit asupra parametrilor unui acord menit să pună capăt conflictului cu Iranul şi a declarat că, pentru moment, va amâna ordinul de a lansa noi atacuri în cadrul acestui conflict care durează de cinci luni, potrivit Associated Press.

Trump a adăugat că acordul în curs de conturare ”ar include deschiderea imediată, completă şi totală a Strâmtorii Ormuz şi eliminarea ameninţării nucleare a Iranului”.

”Pe baza acestei solicitări, am acceptat — în interesul viitor al lumii şi, totodată, pentru supravieţuirea unui Iran prosper şi de succes — să anulez atacul, cu condiţia să putem încheia rapid un acord”, a spus Trump.

El a adăugat că Israelul a acceptat să se alăture SUA în angajamentul de a încerca finalizarea acordului cu Iranul, care ar pune capăt războiului.

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Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman — liderul de facto al regatului — şi-a exprimat îngrijorarea, într-o convorbire telefonică cu Trump, cu privire la o posibilă escaladare a conflictului cu Iranul din partea SUA, potrivit unei persoane familiarizate cu discuţia dintre cei doi lideri.

Discuţia, despre care a relatat pentru prima dată publicaţia Axios, a avut loc în timp ce Trump analiza oportunitatea lansării unor noi atacuri asupra Iranului.

Potrivit persoanei informate cu privire la conţinutul convorbirii (dar care nu a fost autorizată să facă declaraţii publice), saudiţii se tem că, dacă SUA ar viza infrastructura energetică a Iranului sau ar lansa atacuri masive asupra altor obiective de infrastructură critică, Teheranul ar putea riposta atacând infrastructura energetică a regatului şi a altor ţări din Golf.

În timpul convorbirii de sâmbătă, prinţul moştenitor a cerut clarificări din partea lui Trump cu privire la eventualele noi acţiuni pe care acesta lua în calcul să le întreprindă împotriva Iranului, a precizat sursa menţionată.

Un oficial de la Casa Albă, care nu a fost autorizat să facă declaraţii publice şi a solicitat anonimatul, a confirmat că liderii au discutat sâmbătă, dar nu a oferit detalii despre conţinutul conversaţiei.

La începutul acestei săptămâni, Arabia Saudită s-a alăturat SUA într-o serie de lovituri asupra unor obiective logistice şi de înarmare utilizate de miliţiile susţinute de Iran în Irak, însă a îndemnat ambele părţi să revină la masa negocierilor pentru a găsi o soluţie de încheiere a conflictului, aflat acum în a cincea lună.

De asemenea, prinţul moştenitor şi-a trimis fratele, pe ministrul saudit al Apărării, Khalid bin Salman, la Washington, miercuri, pentru întâlniri separate cu Trump şi cu vicepreşedintele JD Vance, în vederea discutării strategiei faţă de Iran.

Totodată, Trump s-a întâlnit marţi, la Casa Albă, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu; a fost prima lor întrevedere faţă în faţă de la declanşarea războiului, în luna februarie. Liderul israelian l-a îndemnat pe Trump să continue acţiunile militare împotriva Iranului.

Mizele continuării intervenţiei militare americane sunt ridicate pentru Trump şi partidul său, întrucât conflictul – nepopular în rândul multor americani – a perturbat economia mondială cu doar câteva luni înainte de alegerile cruciale de la jumătatea mandatului, programate pentru noiembrie.

Preşedintele a promis măsuri de represalii după ce armata americană a dejucat, la începutul săptămânii, un atac surpriză lansat de Iran asupra unei baze americane din Iordania.

Vineri, Trump le-a declarat jurnaliştilor că ”vrem doar să câştigăm” în confruntarea cu Iranul şi a afirmat că SUA vor lovi Iranul ”foarte dur”, până când acesta nu va mai putea rezista. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de faptul că, deşi Teheranul semnase luna trecută un memorandum de înţelegere cu SUA privind un armistiţiu, a încălcat rapid acordul, a tras asupra unor nave comerciale şi a ucis soldaţi americani.

Sâmbătă, Departamentul de Stat al SUA a emis noi avertismente de securitate pentru cetăţenii americani aflaţi în zece ţări din regiune, îndemnându-i să dea dovadă de o prudenţă sporită din cauza escaladării tensiunilor cu Iranul.

Avertismentele – care vizează Bahrainul, Israelul, Irakul, Iordania, Kuweitul, Libanul, Omanul, Qatarul, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite – le-au cerut cetăţenilor americani să se pregătească pentru posibile anulări de zboruri, închideri temporare ale spaţiului aerian şi alte perturbări ale călătoriilor.