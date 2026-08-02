E suficient să ignori o regulă banală, cunoscută de toti soferii, ca să ajungi să provoci un accident.

Un bărbat de 70 fix asta a făcut. A fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca un viraj interzis, peste linia continuă.

Bineînţeles, impactul a fost inevitabil. Şoferul a fost izbit în plin de altă maşină, condusă de un şofer de 40 de ani. Amândoi s-au ales doar cu câteva răni şi o sperietură groaznică.