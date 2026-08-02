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Video Accident cumplit în Prahova, după ce un bărbat de 70 de ani a încălcat o regulă cunoscută de toţi şoferii

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 02.08.2026, 08:02 | Modificat la 02.08.2026, 08:03

E suficient să ignori o regulă banală, cunoscută de toti soferii, ca să ajungi să provoci un accident. 

Un bărbat de 70 fix asta a făcut. A fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce încerca un viraj interzis, peste linia continuă.

Bineînţeles, impactul a fost inevitabil. Şoferul a fost izbit în plin de altă maşină, condusă de un şofer de 40 de ani. Amândoi s-au ales doar cu câteva răni şi o sperietură groaznică.

Redactia Observator
Redactia Observator
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