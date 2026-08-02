Ne confruntăm cu o situaţie fără precedent. Debitul Dunării este aproape de un minim istoric. Dacă vorbim în metri cubi, apa a scăzut la o treime din normal. Dar, ca să vă faceţi o idee şi mai exactă, nivelul fluviului ar trebui să aibă în acest moment cel puţin 10 centimetri în plus, ca centrala nucleară de la Cernavodă să nu închidă unicul reactor rămas în funcţiune. Problema este că pierde, în schimb, cam 3 centimetri pe zi.

În acest moment, situaţia este critică. Dunărea are la intrarea în ţară un debit de aproximativ 1.550 de metri cubi pe secundă, adică un debit de 3 ori mai mic decât media unei perioade normale. În mod normal, în această perioadă, Dunărea ar trebui să aibă un debit cuprins între 3.900 şi 4.700 de metri cubi pe secundă.

Măsura de urgenţă luată de autorităţi

La Cernavodă, nivelul apei scade cu 3 centimetri pe zi, iar reprezentanţii Apelor Române spun că în această situaţie centrala ar mai putea funcţiona maxim 4-5 zile. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, vorbim în acest moment de un debit cu 25% mai mic. Ca măsură de urgenţă, autorităţile au decis să scufunde controlat barje încărcate cu piatră pe braţul Bala pentru a direcţiona mai multă apă către Dunărea Veche şi către Cernavodă.

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Veste bună este că în aceste zile, în Austria, au existat mai multe precipitaţii, iar râurile inferioare au debitul mult mai crescut. Rezultatele acestor precipitaţii vor ajunge la Cernavodă abia peste 11 zile.