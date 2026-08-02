România se pregătește să treacă de la lei la euro. Cel puţin, în teorie. Anunțul a fost făcut de Nicușor Dan în cadrul unei declarații privind marile obiective ale țării.

Președintele susține că, indiferent de componența viitorului Executiv, aderarea la moneda unică europeană rămâne un obiectiv comun al tuturor partidelor pro-europene.

Totul depinde de viitorul Guvern

Cu toate acestea, mai este cale lungă până când vom putea plăti cu euro. Criteriile de intrare în zona euro includ stabilitatea prețurilor, un deficit bugetar sub 3% din PIB, dar și stabilitatea cursului de schimb. Bulgaria este ultima ţară care a adoptat moneda euro, pe 1 ianuarie.

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"Există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare pentru trecerea la euro", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.