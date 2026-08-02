Ungaria închide Paks, singura sa centrală nucleară, din cauza nivelului scăzut al Dunării

Prim-ministrul ungar Peter Magyar a anunţat oprirea duminică a singurei centrale nucleare a ţării sale, o "premieră în 44 de ani", din cauza nivelului prea scăzut al Dunării, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Din cauza noii scăderi a nivelului apelor Dunării, una dintre ultimele două unităţi de producţie a centralei nucleare de la Paks va fi oprită la 01:30 dimineaţă" duminică (respectiv 23.30 GMT sâmbătă)", a scris el pe contul de X cu puţin timp înainte de oprirea programată.

Oprită pentru prima dată în 44 de ani

"Producţia centralei va scădea astfel la doar 240 megawaţi", a mai spus liderul ungar, care precizează că apoi duminică centrala "va fi complet oprită pentru prima dată în 44 de ani". Aflată la circa 100 km sud de Budapesta, centrala de la Paks furnizează circa 40% din producţia anuală de electricitate a ţării.

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Vineri, exploatatorul centralei, ale cărui patru reactoare construite cu o tehnologie din era sovietică sunt răcite cu apă pompată din Dunăre, a avertizat că scăderea nivelului fluviului ar putea duce la închiderea completă a centralei spre mijlocul săptămânii viitoare.

Guvernul însă a avertizat că operaţiunea ar putea să intervină încă din weekend. Din cauza deficitelor de precipitaţii prelungite şi a căldurii extreme care afectează Europa, apele Dunării au atins pe alocuri un nivel istoric scăzut. Şi situaţia riscă să se înrăutăţească din cauza temperaturilor de 40 până la 42 grade Celsius anunţate în zilele următoare în Europa Centrală.