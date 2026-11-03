Programul Rabla se redeschide astăzi. Românii pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă

Azi e ultima zi în care puteţi plăti mai puțin pe o mașină nouă cu ajutorul tichetelor Rabla. Programul se redeschide, iar statul mai pune la bătaie în jur de 35 de milioane de lei. Dar atenţie, înscrierile încep în mai puţin de 3 ore, de la ora 10, iar fondurile sunt limitate. Dacă totuşi prinzi un loc, în funcţie de maşina aleasă, ajutorul poate ajunge până la 18.500 de lei.

Vor fi disponibile aproximativ 3.200 de ecotichete. Reducerile pornesc de la 10.000 de lei pentru o mașină pe benzină sau GPL și ajung la 18.500 de lei pentru una electrică. Condiția este ca fiecare beneficiar să caseze o mașină mai veche de opt ani.

Programul se reia însă într-un moment în care piața auto este în scădere. În primele nouă luni ale anului s-au înmatriculat cu peste 10% mai puține mașini noi față de aceeași perioadă a anului trecut.

Nici măcar fondurile puse la dispoziție de stat nu au reușit să mențină vânzările, iar pentru mulți români, achiziția unei mașini noi rămâne o cheltuială greu de susținut.

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