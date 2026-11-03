O familie de turişti germani a fost căutată seara trecută în Munții Poiana Ruscă aproape 5 ore. Părinţii, alături de cei doi copii ai lor, plecaseră cu ATV-ul la plimbare şi nu s-au mai întors. Alerta nu a fost dată, însă, de apropiaţi, ci de un pădurar, care a văzut maşina familiei în faţa cabanei, deşi turiştii plecaseră de dimineaţă.

Bărbatul a sunat la 112 în jurul orei 21, îngrijorat că cei patru ar fi putut păți ceva, mai ales că se lăsase întunericul. Imediat, pompierii, polițiștii și voluntarii au pornit în căutarea lor.

După aproximativ cinci ore, salvatorii au reușit să localizeze familia la circa 25 de kilometri de locul în care își lăsase rămas maşina. Însă ceea ce au găsit acolo i-a liniștit pe toți, cei doi adulți și copiii lor dormeau într-un cort. Familia nu era în pericol și avea provizii de apă și mâncare.

De fapt, turiștii plănuiau să petreacă 3-4 zile în munți, să campeze și să exploreze zona cu ATV-ul. Intervenția a fost însă una dificilă, atât din cauza întunericului, cât și din cauza vremii.

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