Coiful dacic e foarte aproape să își recapete locul în fața publicului. Specialiştii au prezentat în premieră stadiul lucrărilor și am văzut cum arată acum una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului românesc. Din 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, coiful ar urma să poată fi admirat din nou de vizitatori.

Povestea coifului de la Coțofenești a început cu un jaf care a șocat România. În ianuarie 2025, piesa de tezaur a fost furată din Muzeul Drents din Olanda, alături de trei brățări dacice. Au urmat luni de căutări, anchete și negocieri. În aprilie 2026, coiful a fost recuperat. Însă întoarcerea lui acasă nu a însemnat și sfârșitul poveștii. Artefactul avea nevoie de intervenții urgente pentru a putea fi salvat.

"Personalului într-un domeniu, că este restaurare metal, pictură, ceramică, hârtie sau oricare alt suport, durează ani. Da, clar, clar. Dar cu un pic de răbdare și cu stăpânire de sine și stăpănirea oricărui impuls de a face mai mult decât trebuie", a declarat Alexandru Dozsa, restaurator.

Acum, după luni de intervenții, restaurarea este aproape de final. Un singur specialist se ocupă de ultimele retușuri.

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"Am reușit să finalizăm partea de readucere la formă. O parte foarte dificilă și pot spune că e o parte... făcută în mod experimental", a declarat Alexandru Dozsa, restaurator.

Coiful de la Coţofăneşti, din nou expus

Coiful este realizat din aur pur și cântărește aproape un kilogram. Ornamentele sale au fost lucrate manual, iar restauratorii au avut grijă să refacă detaliile originale. Restaurarea este finanțată din despăgubirea de 5,7 milioane de euro primită în urma furtului.

"Este un moment extrem de important pentru cultura din România, dar și întreaga cultură europeană", a declarat Ioana Ciocan, ministrul Culturii.

După luni în care a fost văzut doar de specialiști, coiful se pregătește să revină în fața publicului. Data anunțată este 15 ianuarie 2027, de Ziua Culturii Naționale.

"Deocamdată vreau să-l vedem restaurat și vreau la Muzeul Național de Istoria României expus. Însă, ceea ce pot să vă spun este că vom trata cu foarte, foarte mare atenție orice... perspectivă de a mai itinera acest coifon afară țări", a declarat Constantin Ilie, manager Muzeu de Istorie.

Autoritățile au anunțat și un proiect de peste 100 de milioane de euro pentru consolidarea, restaurarea și modernizarea Muzeului Național de Istorie a României. Licitația pentru proiectare și execuție ar urma să fie lansată anul viitor.