Vremea rea de noiembrie a creat probleme. Cel puţin aici, în Bucureştiul şantierelor, e a treia zi în care plouă fără pauză. Şi, surpriză, traficul s-a blocat mai rău ca înainte, s-a stat cu orele într-un loc, s-a avansat cu viteza melcului şi s-au făcut planuri pentru următorii 10 ani de la volanul maşinii. Bineînţeles, au apărut şi problemele, 60 de copaci s-au rupt din cauza vântului puternic, stâlpii de electricitate au fost puşi la pământ, iar 30 de maşini clar nu mai pot fi folosite. Codul galben mai e în vigoare câteva ore, aşa că nu vă uitaţi umbrelele acasă. Nici la munte nu e mai bine. Furtuna a venit cu ninsori abundente şi rafale puternice ca în miezul iernii.

La Sinaia a viscolit toată ziua ca în decembrie! Ninsoarea deasă a redus mult vizibilitatea, iar vântul a bătut cu putere şi aproape a troienit indicatoarele turistice.

"Aici, la Sinaia, într-adevăr, deschidem sezonul", spune un turist.

Suntem în masivul Bucegi, la cota 2000. Aici, stratul de zăpadă a trecut de 20 de centimetri grosime.

Articolul continuă după reclamă

Turiştii mai curajoşi au şi încercat pârtia.

"A fost perfect! Vremea este perfectă!" "Este foarte plăcut! Iubim vremea asta!", spun doi turişti din Bulgaria.

În Harghita a plouat ieri toată ziua, iar spre seară ploaia s-a transformat în ninsoare pe munţi. Drumul spre Lacul Roşu a fost blocat după ce 2 brazi au căzut pe şosea. Probleme au fost şi în Miercurcea Ciuc, unde pompierii au intervenit după ce un copac a căzut pe carosabil din cauza vântului puternic.

Zăpadă de 40 de centimetri la munte

La Vârful Omu, stratul de zăpadă se apropie de 40 de centimetri, iar temperatura resimțită a coborât la minus 5 grade Celsius. La altitudine, inclusiv în oraşe montane, meteorologii anunță noi ninsori. Frigul de la munte începe să coboare și în restul țării. În următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi sub normalul perioadei, cu nopţi tot mai reci, iar în Capitală ar putea să ningă spre sfârşitul lunii.

La Bucureşti, ploaia şi vântul au adus necazuri. În câteva ore, zeci de copaci au fost rupţi de rafale de 60 de kilometri pe oră. Zeci de maşini au fost distruse, iar sute de oameni au rămas fără curent electric.

În cădere, copacul a agăţat firele de înaltă tensiune şi a pus la pământ şi un stâlp de electricitate!

Furtuna a dat peste cap și transportul public. Pe mai multe şosele, autobuzele au circulat deviat, iar tramvaiele au rămas blocate. În sudul Capitalei, un bulevard a fost complet blocat.

Zece judeţe din sud-estul ţării, plus Bucureşti, sunt sub avertizari de vreme rea. La Constanţa, meteorologii au emis cod portocaliu de ploi torenţiale şi vânt puternic.

Apele au acoperit şoselele din oraş şi din Năvodari. În şase ore a plouat cât pentru toată luna.