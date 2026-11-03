Putin obligă centrele de date private să aloce 10% din capacitate pentru statul rus

Centrele de date private din Rusia vor fi obligate să rezerve 10% din capacitate pentru a asigura funcționarea infrastructurii IT a țării, potrivit unui decret semnat luni de președintele Vladimir Putin.

Măsura le-ar permite autorităților ruse să acceseze rapid spațiul disponibil în aceste centre, atunci când va fi nevoie, scrie Reuters.

Decizia vine după ce mai multe centre de date din Rusia au fost ținta atacurilor cu drone ucrainene în ultimele săptămâni. În octombrie, au fost lovite inclusiv facilități operate de companiile de tehnologie Yandex și Sberbank.

Putin a cerut Ministerului Dezvoltării Digitale să facă o inventariere a capacității disponibile și a suprafețelor ocupate de centrele de date private din întreaga țară.

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Un comitet special al guvernului, care urmează să fie înființat în baza decretului, va putea dispune folosirea capacității rezervate. Operatorii vor fi obligați să ofere accesul în cel mult 24 de ore de la primirea ordinului.

Decretul permite, de asemenea, folosirea temporară a unor centre de date aflate în străinătate, însă numai cu aprobarea serviciului rus de securitate FSB.