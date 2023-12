Vezi și

Cu nucă, rahat, cacao sau mac, cozonacul tradiţional e preferat de cei mai mulţi. Indiferent de umplutură, contează ingredientele de calitate.

Reţetă de cozonac de Crăciun

"Pentru 3 cozonaci noi folosim un kg de făină, 10 ouă, 300 de grame de zahăr, 3-4 linguri de smântână, ulei 100-200 de grame şi aromele care sunt coaja de lămâie, esenţă de rom, esenţă de vanilie şi 500 de grame de lapte şi drojdie", spune Lăcrămioara Hostiuc. "Nucă. Este foarte important sa folosim nucă. Miez de nucă cât mai calitativ, cât mai alb şi cacao", adaugă Ciprian Hostiuc.

Într-un laborator din Ipotești, judeţul Suceava, Lăcrămioara a început treaba alături de fiul ei. "Este de la o doamnă bătrână din sat care era bucătăreasă pe vremuri. Ea mi-a dat această reţetă", spune ea.

Frământă coca fără aparatură modernă. Doar aşa se obţine gustul desăvârşit.

Afacere de succes de sărbători

An de an nu dă greş, iar asta se observă din numărul de comenzi: are peste 50 de clienţi pe lista de aşteptare. "Avem comenzi. Aproape că închidem lista de Crăciun şi Anul Nou", adaugă femeia.

Şi într-o băcănie din Suceava, angajaţii nu-şi mai văd capul de treabă. "Până acum avem 450 şi ceva de comenzi. Clasicul cu nucă şi tradiţional, fără el nu e Crăciun", spune Marius Capverde, reprezentant băcănie.

Cât costă 1 kg de cozonac

"Preţurile sunt pe măsura muncii: un kilogram de cozonac costă 60 de lei. În cofetării şi patiserii,preţul pentru o singură bucată porneşte de la 40 de lei şi poate ajunge până la 150 de lei în funcţie de cantitate şi compoziţie", transmite Angela Bertea, reporter Observator.

Şi tanti Veruța, care are 84 de ani, face cozonaci de când se ştie în această perioadă. "Şi cu Doamne ajută, hai. N-am avut ceas la viaţa mea. Nu chiar o oră, dar vreo jumătate de oră durează", spune gospodina. Secretul? "Făina. Noi avem făină de la moară. Şi ouăle dacă sunt de la găini".

Unui cozonac îi ia minim patru ore să fie numai bun de pus pe masă.

