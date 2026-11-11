Carnea de vită Black Angus, una dintre cele mai apreciate la nivel internațional, câștigă tot mai mult teren și în România. Considerată un produs premium, aceasta se regăsește tot mai des în restaurante și în meniurile pasionaților de gastronomie, deși românii consumă în continuare mai multă carne de porc. Cum a ajuns rasa Black Angus în țara noastră și ce face această carne atât de specială?

Mâncăm anual aproximativ 38 de kilograme de carne de porc şi doar 5 kilograme de carne de vită, de aproape trei ori mai puțină faţă de media europeană. Altfel spus, nu este încă printre preferatele noastre, dar câștigă teren încet-încet. În definitiv, abia în urmă cu 18 ani au fost aduse în România bovinele din rasa Aberdeen Angus... Şi să ştiţi că spre deosebire de alte rase de bovine crescute la noi, carnea de Angus are un gust mai intens și o marmorare specifică. Mai exact, grăsimea este distribuită fin printre fibrele musculare, iar asta îi oferă cărnii mai multă savoare, frăgezime și suculență după gătire.

Ioan Gociman, inginer zootehnist: De departe, cea mai gustoasă vită pe care am gustat-o la nivel mondial este cea din România pentru că avem. această binecuvântare numită natura. Este foarte important să valorificăm toată carcasa, de la coadă până la limbă

Reporter: Care este cea mai necunoscută parte din vită pe care lumea nu prea o comandă de obicei?

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Ioan Gociman, inginer zootehnist: Diafragma, chiulota sunt piese care nu sunt atât de cerute. Contează foarte mult modul de tranșare, aici putem vedea un antricot cu os care provine din regiunea coastelor, iar în funcție de metoda de tranșare putem fasona, putem tranșa un antricot fără os, un antricot cu os cum îl putem veda actualmente. Dacă lăsăm o parte mai mare de coastelor este cowboy steak-ul și dacă lăsam coasta întreagă este renumitul tomahawk. Și aici, cea mai valoroasă piesă mușchiulet tender-ului. Deci asta este cea mai scumpă.

Reporter: Și care este cea cea mai ieftină?

Ioan Gociman, inginer zootehnist: Cea mai ieftină este rasolul cu os, oasele, coada, ficatul, limba

Care pornesc de la 20 de lei pe kilogram. În schimb, muşchiuleţul de vită poate ajunge până la 360 de lei pe kilogram.

Ioan Gociman, inginer zootehnist: Cel mai important este să feliezi perpendicular pe fibră musculară, pentru a fi carnea și mai fragedă. Este foarte important în timpul gătirii să nu înțepi carnea pentru că tot sucul din interiorul cărnii să reușească să intensifice gustul. De asemenea, după finalizarea gătirii, este foarte important să lași carnea la odihnit într-o folie de staniol și de asemeneа cu un cubuleț de unt. Aici aveam o temperatură de 280 de grade şi în acest caz, având în vedere că dorim să le mâncăm medium, la această temperatura le ținem 3 minute și jumătate, maxim 4 minute pe o parte și 3 minute și 4 minute pe cealaltă parte. Este foarte important la început să găteşti partea perimetrală, să o pui mai exact așa. Unde este o cantitate mai mare de grăsime.

Şi mai avem un truc important: nu întoarceţi carnea de prea multe ori în timpul gătirii. Astfel îşi păstrează aroma și frăgezimea.